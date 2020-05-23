Онлайн-продажи товаров для ЗОЖ многократно увеличились в преддверии лета

https://static.news.ru/photo/315ae0be-9daf-11ea-9396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Kerpa/Global Look Press

Онлайн-площадка Ozon зарегистрировала в преддверии лета многократный рост спроса на товары для здорового образа жизни. Об этом говорится в исследовании e-commerce лаборатории клиентского опыта компании, проанализировавшей около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.

Продажи растительного молока в мае выросли на 344%, а кокосовое молоко в 2020 году является самым часто покупаемым товаром на Ozon. Для заправки салатов многие используют полезные аналоги подсолнечного масла — продажи льняного масла и масла виноградной косточки выросли на 502% и 238% соответственно, — говорится в исследовании.

Суперфуды становятся всё более популярным ингредиентом в рационе пользователей. Эти растительные продукты содержат высокую концентрацию полезных веществ, а добавлять их можно почти во все блюда. Так, продажи семян чиа выросли на 126%, кунжута — на 152% и амаранта на 42%, уточняет ТАСС.

Популярностью на Ozon также пользуется чайный гриб или комбуча — ферментированный напиток, который содержит большое количество полезных и питательных веществ. На онлайн-площадке за последние две недели пользователи приобрели почти две тысячи бутылок этого напитка. Кроме того, спросом пользуются компактные устройства для выращивания зелени и овощей, их продажи выросли на 300%.

Всё более популярными становятся товары для домашних тренировок, в мае их продажи увеличились на 422%. Чаще всего приобретают коврики и аксессуары для йоги, эспандеры и утяжелители, а также степ-платформы, скакалки и напольные весы.

Ранее NEWS.ru писал, что в мае аналитики зафиксировали увеличение спроса россиян на онлайн-покупку одежды. Эксперты связывают это с установившейся тёплой погодой и надеждой россиян на ослабление режима самоизоляции. Больше всего спрос вырос на футболки. В мае их стали покупать на 709% больше аналогичного периода прошлого года. Продажи шорт увеличились на 612%, платьев — на 234%, а сандалий — на 122%. Также на 90% вырос спрос на купальники.