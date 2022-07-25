Онколог предупредила россиян об опасности красных «родинок» Онколог Антонова предупредила россиян об опасности красных «родинок»

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У человека на теле появляются красные точки, когда кровеносные сосуды начинают неправильно расти и образуют клубок, заявила онколог Ольга Антонова. По ее словам, такие новообразования могут представлять опасность для здоровья, так как при их повреждении может начаться обильное кровотечение, передает «Москва 24».

Самое неприятное в том, что ангиомы и гемангиомы могут образовываться не только на коже, но и на слизистых оболочках, а также на внутренних органах: печени, селезенке, матке, сердце, головном мозге и даже на глазах, — рассказала Антонова.

Она уточнила, что такие новообразования внутри человека могут не причинять ему никакого дискомфорта. Однако периодически гемангиомы приводят к внутреннему кровотечению и могут стать причиной нарушения дыхания, заверила Антонова. При этом, по словам онколога, у детей такие гемангиомы пропадают сами по себе.

Ранее профессор Юлия Галлямова объяснила, почему на коже появляются пятна красного цвета, напоминающие родинки. По ее словам, это гемангиомы — расширенные сосуды, которые напоминают кровеносные тела. Несмотря на популярные мнения, гемангиомы не таят в себе опасности, а лишь вызывают эстетический дефект.