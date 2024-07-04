Онколог объяснил, почему рак легкого так сложно распознать Онколог Черемушкин: симптомы рака легкого на ранней стадии никак не проявляются

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У рака легких нет специфических симптомов, вот почему его так сложно распознать, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, симптомы рака могут быть схожи с простудой или другими легочными заболеваниями, например, у человека могут возникнуть кашель или одышка.

Рак чаще всего возникает на коже, в легких и кишечнике. При этом у рака легкого нет специфических симптомов, а в 15% случаев болезнь протекает бессимптомно. Обычно от него страдают курильщики, у которых хронический бронхит. У таких людей на ранних стадиях обнаружить рак и рентгенологу сложно, потому что легкие на снимке все изменены, их структура и прочее. Если человек не курит, то может спутать симптомы с простудой или другими легочными заболеваниями. Вот почему врачи призывают проходить обследования хотя бы раз в год, — рассказал Черемушкин.

Онколог добавил, что при более поздних стадиях заболевания у половины больных присутствует кровохарканье. Однако даже этот фактор, к сожалению, не всегда заставляет людей обратиться за помощью, пояснил эксперт.

Многое также зависит от того, где расположена опухоль. Ткань самого легкого не содержит нервные окончания, соответственно, если опухоль там развивается, то она себя никак не проявляет, вплоть до тех пор, пока она не выйдет на слизистую оболочку бронхов и не начнет кровить и раздражать бронхи. Тогда уже у человека появляются кровянистые выделения. Либо опухоль из нервных окончаний переходит в проходящий нерв. Тогда действительно могут возникать болевые ощущения при выраженных нагрузках, — заключил Черемушкин.

Врач-онкоуролог Антон Одегнал ранее предупредил, что одними из главных признаков развития онкологии в почках являются кровь в моче, болевой синдром и отечность конечности. По его словам, при раке этого органа нарушается обмен веществ.