Врач назвал три главных симптома рака почки Онкоуролог Одегнал: кровь в моче и отечность являются симптомами рака почки

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Кровь в моче, болевой синдром и отечность конечности могут свидетельствовать об онкологическом процессе в почках, рассказал «Газета.ру» врач-онкоуролог Антон Одегнал. Кроме того, опухолевая интоксикация организма проявляется в нарушении нормального обмена веществ, повышении температуры тела на уровне 37–38 градусов и сильном похудении.

Опухоль проявляет крайнюю агрессию по отношению к почечной ткани и может быстро метастазировать в соседние органы, преимущественно в надпочечники, легкие, печень и кости, – отметил врач.

Чаще всего метастазы распространяются на легкие, но происходит это бессимптомно, поэтому обнаружить их могут случайно при плановом скрининге. Метастазы в печень вызывают у больного сильную боль в правом подреберье, повышенную утомляемость и потерю веса. Не исключено лихорадочное состояние. Метастазы в костях сопровождаются постоянной резкой болью, усиливаясь каждый раз при неловком телодвижении.

Врач отметил, что обычно рак почки развивается у людей старше 50 лет, и, как правило, у пожилых мужчин. При малейших симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу.

Врач-онколог Химкинской больницы Сергей Пикулин рассказывал, что язва желудка чаще всего проявляется жгучей болью, тошнотой, распиранием в животе и вздутием. Специалист подчеркнул, что боль в верхней части живота зачастую возникает натощак и может уменьшаться после еды или приема препаратов от изжоги.