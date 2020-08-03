Онищенко сравнил COVID с информационно-террористической атакой

https://static.news.ru/photo/70a60c92-d592-11ea-946c-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что эпидемия COVID-19 стала элементом информационной войны.

По COVID нет доказательств пока, что это искусственный вирус. Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса, — отметил политик.

По его словам, СМИ накаляют ситуацию с распространением инфекции, хотя на самом деле её можно оценить как умеренно опасную. Эти действия дестабилизируют общество. Кроме того, пандемия подорвала экономику, передаёт URA.ru.

Биологи на протяжении длительного времени выясняют, где и когда возник SARS-CoV-2 — возбудитель COVID-19, а также когда он начал передаваться от человека к человеку. Эпидемиологи в данном вопросе не могут прийти к общему мнению.

Учёные изучили и сравнили между собой свыше 1000 геномов SARS-CoV-2, почти 200 геномов возбудителя атипичной пневмонии, примерно 40 последовательностей для вируса HKU1, а также ряд геномов их ближайших «родственников» среди коронавирусов животного происхождения. Некоторые эксперты считают данное свойство возбудителя COVID-19 свидетельством того, что до недавнего времени инфекция поражала летучих мышей. Их клетки необычно хорошо защищены от накопления разных агрессивных молекул, способных вносить мутации в новые копии РНК вируса.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп последовательно обвиняет Китай во вспышке пандемии. По его словам, китайские власти скрывали истинный масштаб эпидемии. Американский лидер считает, что они должны нести за это ответственность.

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире перевалило за 18 миллионов. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всём мире подтверждены 18 019 472 случая заражения коронавирусом, 688 369 из них — с летальным исходом, 10 649 111 человек смогли успешно завершить лечение. Лидируют по числу зафиксированных случаев по-прежнему США — здесь выявлено 4 667 930 инфицированных. На втором месте — Бразилия. В этой стране коронавирусом заразились 2 733 677 человек. Третье место занимает Индия — 1 750 723 случая. Россия занимает четвёртую строчку.