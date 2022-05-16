Онищенко рассказал, что хорошего оставил «Макдоналдс» после ухода из России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru оценил новость о том, что «Макдоналдс» решил продать все свои рестораны в России. По словам эксперта, компания оставит после себя много хорошего, особенно логистическая система, которую необходимо откорректировать и правильно потом использовать. Сегодня агентство Reuters сообщило, что «Макдоналдс» окончательно ушёл с российского рынка. По его данным, компания начала продажу российского бизнеса и рассчитывает списать расходы в размере $1,4 млрд.

Макдоналдс, когда пришёл в Россию, привнёс, а сейчас и оставил нам систему современных, на отдельных объектах суперсовременных систем приготовления пищи и оборудования, также осталась и система предприятий общественного питания, и это конечно же хорошо. В то время когда я на них «наезжал» и говорил, что ваша еда не подходит нашему потребителю и у нас своя культура, они отвечали, что это их корпоративная политика, мол, мы можем готовить только то, что готовим во всём остальном мире, они конечно же лукавили. Сейчас, когда всё это осталось у нас, в этой системе надо откорректировать идеологию питания, и это надо сделать в первую очередь, учитывая географические особенности нашей огромной Родины, например, на юге одни пищевые традиции, в то время как на севере они абсолютно другие, и это обязательно нужно учитывать, — заявил Онищенко.

Руководство «Макдоналдса» 8 марта сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжили получать зарплату.

В разговоре с NEWS.ru источник, работающий на рынке фастфуда, выразил сомнение в реальности озвученной информации относительно планов компании «Макдоналдс» по возобновлению деятельности в РФ. По его словам, сеть не готова к работе, так как у неё нет ни мяса, ни газировки.