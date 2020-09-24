Онищенко призвал не «закрывать страну» из-за роста случаев COVID в Москве

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Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал недопустимым введение повторного карантина в стране из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве. По его словам, тех мер, которые действуют сейчас, более чем достаточно.

Меры, которые у нас есть — они уже введены, — заявил депутат.

По его словам, повторное закрытие школ и вузов на карантин по коронавирусу и возврат к удалённому режиму обучения является просто «преступлением». Онищенко отметил, что в нынешних условиях достаточно закрытия школ или отдельных классов, где произошли вспышки COVID-19, передаёт «Московский комсомолец».

В России за минувшие сутки зафиксировано 7212 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 1 136 048. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, это максимальный прирост с 23 июня. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224) и Московской области (208).

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболевших коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.