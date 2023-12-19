Онищенко посоветовал идти на корпоратив в костюме врача Онищенко: при слабом иммунитете лучше прийти на корпоратив в костюме врача

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Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал людям с ослабленным иммунитетом идти на корпоративы в костюмах врачей-иммунологов, надев медицинские маски. В разговоре с НСН он подчеркнул что тем, кто не уверен в своем здоровье, лучше и вовсе воздержаться от посещения подобных массовых мероприятий.

Пожилым людям, людям с ослабленным здоровьем, а оно сейчас ослабляется еще и за счет гриппа, может быть, следует воздержаться. Или прийти в какой-нибудь маске — в костюме врача-иммунолога. А еще я бы рекомендовал костюм врача «красной зоны» — в скафандре. Это точно будет новинкой в многолетней традиции встречать Новый год, — пояснил академик.

По словам Онищенко, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на данный момент прогнозируемый и управляемый, но ожидается рост заражений из-за корпоративов. Он напомнил, что они не являются обязательными, поэтому в них можно не участвовать. При этом полностью здоровым и привитым людям можно посетить мероприятие.

Специалисты Роспотребнадзора ранее порекомендовали чаще мыть руки с мылом, чтобы не заразиться ОРВИ в преддверии Нового года. В ведомстве подчеркнули: если возможности вымыть руки нет, можно воспользоваться антисептическим средством или антибактериальными салфетками.