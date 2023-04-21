Онищенко оценил вероятность развития пандемии кори в России Онищенк: пандемия кори не угрожает России, у населения есть коллективный иммунитет

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Геннадий Онищенко

Пандемия кори не угрожает жителям России. Граждане страны имеют хороший коллективный иммунитет. Такое мнение в интервью ТАСС высказал доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его словам, одной из причин случаев заболевания корью в РФ является так называемое «неблагополучное окружение», которое медик связал с мигрантами, не прошедшими вакцинацию.

Не угрожает. Большинство имеют коллективный иммунитет. <...> Пандемия не грозит. То, что происходит, вспышками назвать нельзя, — сказал Онищенко.

Он также отметил, что корь в настоящее время «повзрослела» и главными носителями и переносчиками заболевания являются взрослые люди. При этом среди россиян преимущественно заболевают граждане с просроченными прививками. Онищенко напомнил, что вакцинироваться от кори следует один раз в десять лет.

Эксперт положительно оценил отечественную вакцину против кори и объяснил невысокие темпы «подчищающей иммунизации» тем, что «не вовремя забеспокоились».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она уточнила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.

Кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в свою очередь отметил, что большая часть населения России имеет иммунитет к кори. Следовательно, ни о какой эпидемии в стране речи не идет. Однако те, кто никогда не вакцинировался от нее, в итоге могут переболеть.