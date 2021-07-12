Онищенко оценил опасность принудительной вакцинации пенсионеров от COVID-19

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что решение о вакцинации пенсионеров от коронавируса принимается по каждому индивидуально — врачом. Об этом Онищенко сообщил NEWS.ru, отвечая на вопрос о возможной опасности прививок для старшего возраста.

В каждом конкретном случае решение о вакцинации принимает врач. Можно и в двадцатилетнем возрасте иметь противопоказания. Человек приходит в поликлинику, его осматривает врач и принимает решение: вакцинироваться или нет, — объяснил Онищенко.

При этом у большинства всё-таки будет возможность привиться. Онищенко добавил, что пожилым людям вакцинироваться от COVID-19 необходимо, поскольку они входят в группу риска.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 3 августа призвал вакцинировать всех пожилых россиян, не имеющих противопоказаний.

Ранее Онищенко поддержал идею увеличения выплат за осложнения после прививок. Он отметил, что инициатива Минздрава о пересмотре суммы компенсации является очень хорошей и имеет все шансы быть реализованной.