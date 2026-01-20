Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:13

Онищенко обвинил «ментовские сериалы» в пьянстве россиян

Онищенко: «ментовские сериалы» мешают борьбе с употреблением алкоголя в России

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снижению потребления алкоголя в России мешает массовая культура, а именно популярные детективные сериалы, высказал мнение в разговоре с ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, герои таких многосерийных картин слишком часто демонстрируют привычку выпивать по любому поводу.

Вот всякие ментовские сериалы, где крутые ребята ловят преступников. Каждые пять минут на экране у них появляется повод, чтобы выпить, и они это делают, — посетовал академик РАН.

По мнению Онищенко, на экране алкоголь должны употреблять только отрицательные персонажи — «отъявленные негодяи». Комментируя данные о сокращении производства крепкого алкоголя и увеличении выпуска вин в 2025 году, он отметил, что люди не стали меньше пить, но изменился тип потребления алкоголя.

Академик РАН подчеркнул, что изменение структуры потребления — позитивный признак, но недостаточный. Ключом к решению проблемы он видит не запреты, а активную пропаганду здорового образа жизни и личную мотивацию человека, которой, по его мнению, не хватает в современном обществе.

Ранее терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что после возвращения с сильного мороза не стоит пытаться согреться при помощи алкоголя. По его словам, также не рекомендуется пить кипяток. Он отметил, что вместо этого можно принять теплую ванну или перекусить.

алкоголь
Россия
сериалы
Геннадий Онищенко
зависимости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вертолет с тайваньскими туристами разбился в Японии
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.