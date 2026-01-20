Онищенко обвинил «ментовские сериалы» в пьянстве россиян

Снижению потребления алкоголя в России мешает массовая культура, а именно популярные детективные сериалы, высказал мнение в разговоре с ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, герои таких многосерийных картин слишком часто демонстрируют привычку выпивать по любому поводу.

Вот всякие ментовские сериалы, где крутые ребята ловят преступников. Каждые пять минут на экране у них появляется повод, чтобы выпить, и они это делают, — посетовал академик РАН.

По мнению Онищенко, на экране алкоголь должны употреблять только отрицательные персонажи — «отъявленные негодяи». Комментируя данные о сокращении производства крепкого алкоголя и увеличении выпуска вин в 2025 году, он отметил, что люди не стали меньше пить, но изменился тип потребления алкоголя.

Академик РАН подчеркнул, что изменение структуры потребления — позитивный признак, но недостаточный. Ключом к решению проблемы он видит не запреты, а активную пропаганду здорового образа жизни и личную мотивацию человека, которой, по его мнению, не хватает в современном обществе.

