«Она дурацкая»: Вяземский раскрыл главный недостаток Болонской системы Вяземский раскрыл главный недостаток Болонской системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Вяземский

Ведущий телепрограммы «Умники и умницы» профессор МГИМО Юрий Вяземский прокомментировал NEWS.ru новость о выходе российских вузов из Болонской системы. По его словам, в ней был положительный момент, потому что люди для полного образования учились шесть лет, а не пять. В то же время главным недостатком Болонской системы Вяземский считает систему оценок.

Я бы поменял систему оценок в цифрах, потому что она какая-та дурацкая. Я работаю в этой системе многие годы, принимаю экзамены и зачеты. Особенно смешно бывает в зачетах, когда надо указать, какой это зачет. Обратите внимание: 60% — это нижайшая тройка, а 59% — это вообще ничто. Как-то посмотришь и думаешь: кто же так обращается с цифрами? — сказал Вяземский.

Он полагает, что в образовательной системе есть другая важная проблема, которая не связана с Болонской системой. Речь идет о среднем специальном образовании.

Есть другая очень большая проблема, которая никак не связана с Болонской системой. Честно говоря, она меня не особо волнует. Там какие-то детали, мы к ним привыкнем. Проблема заключается в том, что надо мощно развивать среднее специальное образование, чтобы появлялись техники, медсестры, воспитатели. У нас вот этот произошедший крен в сторону высшего образования достаточно гибельный. Все стремятся к высшему образованию, а зачем оно нужно? Нужно специальное образование иметь, — подытожил Вяземский.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в ходе расширенного заседания комитета Совфеда по науке, образованию и культуре заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Болонская группа приняла соответствующее решение, так как руководители образовательных организаций в России поддержали спецоперацию на Украине.

На горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ сообщили NEWS.ru, что правила приема абитуриентов в российские вузы летом не изменятся, несмотря на исключение университетов из Болонской системы образования.