Омбудсмен рассказала о случаях увольнения из-за вакцинации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что случаи обращений в её аппарат по вопросам увольнения из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 единичны. Её слова приводит РИА Новости.

Были обращения, связанные с лишением премий людей, к региональным уполномоченным. Мы подключались, и по ряду обращений были восстановлены нарушенные права, — рассказала она.

Журналисты также поинтересовались, можно ли считать, что случаи увольнения из-за отказа вакцинироваться в России единичны. На этот вопрос омбудсмен ответила утвердительно. По её словам, население страны нужно стимулировать прививаться, а не запугивать.

У меня были прививки «КовиВак», я переболела коронавирусом и убеждена, что прививка смягчила этот удар, поэтому, мне кажется, если нет противопоказаний, то [вакцинация] — очень хорошо, — добавила Москалькова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что руководство российских регионов ищет «золотую середину» в вопросе вакцинации местных жителей от коронавируса.