В Кремле рассказали о поиске «золотой середины» в вопросе вакцинации

Руководство российских регионов ищет «золотую середину» в вопросе вакцинации местных жителей от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

По его словам, основной приоритет для властей субъектов — обеспечить здоровье и жизнь людей. Кроме того, от чиновников требуется поддерживать жизнеспособность экономики в целом и её отраслей, что также отвечает интересам жителей.

Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее почти четверть россиян (22%) рассказали, что работодатель принуждает их вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получает большое количество обращений граждан, сообщающих о дискриминации из-за того, что они не привиты. По её словам, в частности людям угрожают не пустить летом в отпуск и прекратить выплачивать премии.

Она также отметила, что совершенно непонятной является дискриминация по отношению к переболевшим гражданам, у которых сохраняется высокий уровень антител, а также к тем, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.