Омбудсмен проверит жалобу Сафронова на отсутствие яиц в СИЗО

https://static.news.ru/photo/38978944-33c9-11eb-b58a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева взяла на контроль жалобу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на проблемы с защитными масками и отсутствие куриных яиц в следственном изоляторе «Лефортово». При этом, отметила она, в её адрес такие обращения не поступали.

О недовольстве задержанного рационом и соблюдением мер эпидемической безопасности сообщило издание «Коммерсант».

Мы держим на контроле состояние его здоровья, но жалоб на проблему с масками и яйцами к нам не поступало. Я возьму эту информацию на заметку и узнаю, что его так тревожит по этой теме, — цитирует Потяеву РИА Новости.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью. Вину он не признаёт.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лефортовский суд Москвы продлил арест экс-репортёра на три месяца, до 7 марта 2021 года.