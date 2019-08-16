https://static.news.ru/photo/c4668ce0-c00c-11e9-9e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com /Global Look Press

Почти 80 пассажиров самолёта Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелёта в Крым после инцидента.

78 человек отказались. Мы им вернули билеты, 60 человек попросили переоформить на другие даты и рейсы, мы и это сделали, — сообщил журналистам коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.

Ранее News.ru писал, что 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.