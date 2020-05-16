Около 400 «ночных» штрафов за нарушение самоизоляции аннулируют в Москве

Власти Москвы аннулируют около 400 штрафов за нарушение режима самоизоляции, зарегистрированных ночью за то, что человек не сделал фотографию в приложении «Социальный мониторинг».
Порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы, — передаёт РИА Новости слова главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Он добавил, что 29 апреля было утверждено распоряжение, обязывающее не беспокоить людей с 22:00 до 9:00,
Как ранее писал NEWS.ru, с помощью приложения «Социальный мониторинг» и других технологий в столице удалось выявить более 70 тысяч нарушителей режима карантинных мер за весь период с начала распространения коронавирусной инфекции.
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