Около 400 «ночных» штрафов за нарушение самоизоляции аннулируют в Москве

https://static.news.ru/photo/da2b4f8c-9759-11ea-8751-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы аннулируют около 400 штрафов за нарушение режима самоизоляции, зарегистрированных ночью за то, что человек не сделал фотографию в приложении «Социальный мониторинг».

Порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы, — передаёт РИА Новости слова главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Он добавил, что 29 апреля было утверждено распоряжение, обязывающее не беспокоить людей с 22:00 до 9:00,

Как ранее писал NEWS.ru, с помощью приложения «Социальный мониторинг» и других технологий в столице удалось выявить более 70 тысяч нарушителей режима карантинных мер за весь период с начала распространения коронавирусной инфекции.