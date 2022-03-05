«Одинокий голос»: глава СЖР об отказе Маска блокировать СМИ России

Решение американского бизнесмена Илона Маска не блокировать российские СМИ в своей сети Starlink «можно только приветствовать», заявил NEWS.ru председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Глава СЖР отметил, что в эпоху массового нарушения принципов журналистики, свободы слова и свободы распространения информации на Западе позиция Маска достойна внимания и уважения.

Заявление Илона Маска можно только приветствовать. На общем фоне массового нарушения всех принципов журналистики, свободы слова и свободы распространения информации во всём западном мире сейчас этот одинокий голос, конечно, выделяется. Маск — один из самых богатых людей в мире и человек достаточно независимый. Вполне возможно, что он выдержит все удары, которым сейчас подвергнется, — подчеркнул Соловьёв.

Основатель компании Starlink Илон Маск отказался блокировать российские новостные ресурсы. Он заявил, что пойдёт на подобный шаг только под дулом пистолета, так как является абсолютным сторонником свободы слова. С таким требованием к нему обратились правительства «некоторых стран», при этом, как уточнил бизнесмен, Украины среди них нет.

Ранее сообщалось, что каналы RT и Sputnik заблокированы на видеохостинге YouTube. Кроме того, соцсеть Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырёх российских СМИ: цензуре подверглись публикации телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.Ru». Соцсеть признала их материалы недостоверными и ограничила поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории.

Кроме того, компания Googlе заблокировала в магазине Play Store по всей Европе приложения, которые связаны с российскими СМИ. Речь, в частности, идёт о приложениях RT и Sputnik. В компании пояснили, что блокировка приложений связана с событиями на Украине.