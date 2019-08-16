https://static.news.ru/photo/a4d9935e-c0e8-11e9-98a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько одиночных пикетов проходят на центральных улицах Москвы. Протестующие держат в руках плакаты в поддержку незарегистрированных претендентов на статус кандидата в Мосгордуму и активистов, задержанных за участие в несанкционированных акциях.

Акции проводят одновременно в трёх местах: у памятников Надежде Крупской на площади Сретенские Ворота, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Владимиру Шухову на Сретенском бульваре.

Проведение подобных пикетов не требует согласования с властями. Обстановка в районе их проведения спокойная, полицейские не препятствуют активистам.

Ранее, как писал News.ru, на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг КПРФ. По данным МВД, коммунистам удалось мобилизовать под свои знамёна около четырёх тысяч человек. Однако люди начали массово расходиться после выступления певца Игоря Талькова.