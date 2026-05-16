16 мая 2026 в 20:15

Один куст — до 350 цветков за сезон: проверенный многолетник для сада без нервотрепки

Этот многолетник хорош тем, что практически не требует ухода: он зимует без укрытия до -25 °C , выдерживает засуху, растет на любой почве, не болеет и подавляет сорняки. На одном месте может расти 15 лет без пересадки. Никакой нервотрепки.

И все это про лилейник. Его главное преимущество — потрясающая урожайность на бутоны: каждый цветонос несет до 30–40 бутонов, а на одном взрослом кусте их может распуститься до 350 штук за сезон.

Хотя каждый отдельный цветок живет всего один день (отсюда английское название daylily — «дневная лилия»), из-за огромного количества бутонов непрерывное цветение продолжается от одного до двух с половиной месяцев.

Уникальность лилейника еще и в невероятном сортовом разнообразии. Есть цветы с узкими паукообразными лепестками до 30 см в диаметре, махровые сорта, похожие на розы, и даже растения с гофрированной бриллиантовой каймой.

