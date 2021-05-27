«Оцениваем ситуацию»: Росавиация — об отмене рейса из Вены в Москву

https://static.news.ru/photo/eb9534d2-beee-11eb-b0f2-96000091f725_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Советник руководителя пресс-службы Росавиации Елена Михеева заявила NEWS.ru, что в ведомстве не комментируют отмену рейса Austrian Airlines из Вены в Москву из-за необходимости облетать Белоруссию. Она рассказала, что сейчас власти оценивают ситуацию.

Мы пока этот вопрос не комментируем, мы оцениваем ситуацию, — сказала она.

Накануне представитель Austrian Airlines сообщил, что российские власти не выдали разрешение перевозчику на прибытие в Москву. Борт летел в обход Белоруссии.

Самолёты Austrian Airlines перестали летать над белорусским воздушным пространством после инцидента в минском аэропорту 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился автор оппозиционного белорусским властям Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.

26 мая рейс в Москву также отменила компания AirFrance. Борт должен был вылететь из Парижа, но перевозчик также не получил согласование от российских властей на новый маршрут.