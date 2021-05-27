Обвинение запросило почти 15 лет колонии для экс-главы Татфондбанка

https://static.news.ru/photo/f4135744-bf8c-11eb-a42b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гособвинение во время заседания суда попросило назначить наказание для бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, которого обвиняют в шести эпизодах злоупотребления полномочиями на 53 миллиарда рублей, в виде тюремного заключения на срок 14 лет и 9 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Назначить наказание Мусину Роберту Ринатовичу... в виде лишения свободы сроком на 14 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказал гособвинитель Динар Чуркин.

Кроме того, гособвинение попросило суд запретить Мусину занимать должности в организациях, связанных с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года, а также лишить государственной награды.

С 2019 года в суде рассматривается дело против бывшего главы правления и члена совета банка Роберта Мусина. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба в размере более 53 млрд рублей.

21 мая 2020 года следуправление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении руководства ПАО «Татфондбанк» по факту причинения ущерба на сумму свыше 41 млрд рублей.