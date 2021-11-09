Общественник предложил ввести новые детские выплаты

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил за введение новых детских выплат. Он предложил переводить на счета несовершеннолетних россиян часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Свою инициативу общественник изложил в письме на имя главы правительства России Михаила Мишустина, сообщает RT.

В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорождённый будет получать 100 тысяч рублей на свой счёт, — написал Петунин.

Он отметил, что подобная практика существует в некоторых нефтедобывающих странах. Её применение в России повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем своих детей и, наряду с материнским капиталом, будет стимулировать рождаемость в стране.

По замыслу автора инициативы, предоставленными государством средствами молодые люди смогут воспользоваться до достижения совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин заявил о недостаточности мер поддержки детей. Он отметил, что в стране нет пока целого набора «от рождения и до окончания школы» и попросил правительство над этим поработать.