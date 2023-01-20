Об Александре Герцене и имуществе нынешних релокантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

В то время как в нашей стране еще так и не решили, как поступать с имуществом взяточников и прочих преступников, в повестку весомо и зримо вторглось обсуждение возможных имущественных кар против релокантов наших дней. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предлагает без затей конфисковать имущество тех новых эмигрантов, что за границами отечества продолжают поливать его грязью. Его заместитель, бывший омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова выказала себя сторонницей продуманного использования такого конфиската. По ее мнению, дома и квартиры беглецов следует передавать сиротам, жилищная проблема которых решается с немалым скрипом.

Им осторожно оппонирует влиятельный сенатор Андрей Клишас, напоминающий, что такие решения могут быть приняты только после внесения серьезных поправок и дополнений в наш Уголовный кодекс. А учитывая, напомним, трудности с восстановлением еще советской нормы о конфискации имущества осужденных преступников, можно предположить, что и новая дискуссия не скоро способна будет привести к конкретным результатам. Даже на фоне явной популярности такой меры наказания отступников. Впрочем, у нас не любят явный популизм.

В действительности не так просто выработать четкие и недвусмысленные критерии таких наказаний. Вряд ли встанет вопрос о лишении имущества всех переехавших за последнее время на безопасное расстояние от России-матушки. Иначе пришлось бы на радость левым конфисковать огромные активы верхушки нашего списка Forbes. Особенно после массового приобретения миллиардерами израильских паспортов. Но лимит на революции страна, как известно, исчерпала.

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К тому же, даже само понятие «полив грязью» требует немалого уточнения. Одно дело глумливые шутки какого-нибудь Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), другое дело аргументированная критика, пусть и с расстояния, конкретных явлений нашей повседневности. Наконец, что делать с явно переписанным имуществом не только на близких и дальних родственников, но и просто на доверенных лиц? Как поступил, например, со своим огромным коттеджем новый эмигрант Анатолий Чубайс. Недавно достоянием общественности стали подробности работы его аппарата по занижению стоимости этого сооружения ценою в сотни миллионов рублей.

Кстати, о наших отъехавших миллиардерах. Вспоминается, как на момент очередного серьезного обострения отношений Российской империи с Европой, фактически накануне Крымской (в который раз!) войны император Николай Первый потребовал возвращения всех подданных на родину. В противном случае их имущество подвергалось как раз конфискации в казну. Но, как известно, разбуженный декабристами Александр Герцен сделать это отказался. Но за него вступились известные банкирские дома, кредитовавшие и империю. И свое имение он сохранил на расстоянии.

Фото: wikimedia А. И. Герцен, 1861 год

А вскоре предшественник большевиков развернул не «революционную агитацию», а стал на средства Ротшильдов выпускать вполне подрывной журнальчик «Колокол», целью которого было расчеловечивание Государства Российского и создание моральных предпосылок для оправдания готовящейся агрессии единой Европы против России. К слову, Герцен, разоблачитель уродства крепостничества, отказался переводить собственных крестьян хотя бы в вольные хлебопашцы. Тем не менее музей его сохраняется на Сивцевом Вражке в Москве.

Видимо, и на этот раз попытки наказать кого-то из оголтелых релокантов будут тормозиться теневыми сделками с «западными партнерами». Хотя на первом этапе спорное имущество можно было бы хотя бы заморозить. Вот собравшая деньги для ВСУ певичка Монеточка решила продать свою квартиру в столице, на которую успела напеть. Можно для создания прецедента заблокировать любые сделки по такой жилплощади.

А история у нас постоянно повторяется. Такая вот спираль.