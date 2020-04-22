Общество

Новый главред «Ведомостей» запретил критиковать поправки Конституции

16:48, 22 апреля 2020 187
Андрей Шмаров Андрей Шмаров Фото: Allexander Makarov/Global Look Press

Редактор газеты «Ведомости» Ксения Болецкая рассказала о новых правилах исполняющего обязанности главного редактора газеты «Ведомости» Андрея Шмарова. По её словам, начальник запретил журналистам выступать с критикой поправок в Конституцию.

Кроме того, авторам запрещено ссылаться на опросы, проведённые «Левада-Центром», рассказала она в Telegram. Нарушивших ограничение ждёт увольнение.

Он уже пытался раньше уговорить журналистов «Ведомостей» не использовать «Леваду» — типа некачественно проводят опросы и так далее. Теперь прямой запрет. И только в устном виде. Также запретил плохо писать про поправку в Конституции про обнуление сроков [президента Владимира] Путина, — подчеркнула она.

Руководитель СМИ объяснил запрет на использование данных социологической компании решением Администрации президента, добавила Болецкая.

Как писал NEWS.ru, должность исполняющего обязанности главного редактора Шмаров занимает с 24 марта. Редакция вступила в прямой конфликт с новым руководителем. За этот период стали известны эпизоды замены заголовка одной из заметок на противоположный по смыслу лично главой СМИ, а также снятие с публикации материала с критикой «Роснефти».

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