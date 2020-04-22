Новый главред «Ведомостей» запретил критиковать поправки Конституции

Редактор газеты «Ведомости» Ксения Болецкая рассказала о новых правилах исполняющего обязанности главного редактора газеты «Ведомости» Андрея Шмарова. По её словам, начальник запретил журналистам выступать с критикой поправок в Конституцию.
Кроме того, авторам запрещено ссылаться на опросы, проведённые «Левада-Центром»,
Он уже пытался раньше уговорить журналистов «Ведомостей» не использовать «Леваду» — типа некачественно проводят опросы и так далее. Теперь прямой запрет. И только в устном виде. Также запретил плохо писать про поправку в Конституции про обнуление сроков [президента Владимира] Путина, — подчеркнула она.
Руководитель СМИ объяснил запрет на использование данных социологической компании решением Администрации президента, добавила Болецкая.
Как писал NEWS.ru, должность исполняющего обязанности главного редактора Шмаров занимает с 24 марта. Редакция вступила в прямой конфликт с новым руководителем. За этот период стали известны эпизоды замены заголовка одной из заметок на противоположный по смыслу лично главой СМИ, а также снятие с публикации материала с критикой «Роснефти».
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