Новый главред «Ведомостей» запретил критиковать поправки Конституции

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Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал законопроект правительства о расширении полномочий полиции. По его словам, эта инициатива направлена на обеспечение безопасности россиян.

Но уверен, что новые полномочия обусловлены правоприменительной практикой. Сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с ситуациями, когда от них требуется очень быстрое принятие решений, от которых зависят жизни людей, передаёт «Парламентская газета»....