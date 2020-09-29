Новосибирская область стала лауреатом премии «РОСИНФРА 2019»

https://static.news.ru/photo/597299f8-025d-11eb-a66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosinfra/facebook.com

Новосибирский проект строительства в городе семи новых поликлиник признали лучшим в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере здравоохранения» Национальной премии «РОСИНФРА 2019».

Об этом сообщает «МК в Новосибирске». По данным издания, церемония вручения награды прошла в Москве в рамках VII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП». Её вручили министру экономического развития Новосибирской области Льву Решетникову. По его словам, государственно-частное партнёрство (ГЧП) даёт возможность региону привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры.

Новосибирская область в авангарде в сфере ГЧП, мы постоянно ищем новые инструменты и механизмы, — заявил он.

Министр рассказал, что проект строительства семи объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в Новосибирске является первым среди российских регионов проектом «в рамках 224 ФЗ в сфере здравоохранения».

Национальная премия «РОСИНФРА» появилась в 2013 году. На сегодняшний день это единственная в РФ премия в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что организаторы премии «Ника» перенесли церемонию вручения наград на весну 2021 года. Решение принято из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.