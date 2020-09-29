Новосибирская область стала лауреатом премии «РОСИНФРА 2019»

Новосибирский проект строительства в городе семи новых поликлиник признали лучшим в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере здравоохранения» Национальной премии «РОСИНФРА 2019».
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Новосибирская область в авангарде в сфере ГЧП, мы постоянно ищем новые инструменты и механизмы, — заявил он.
Министр рассказал, что проект строительства семи объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в Новосибирске является первым среди российских регионов проектом «в рамках 224 ФЗ в сфере здравоохранения».
Национальная премия «РОСИНФРА» появилась в 2013 году. На сегодняшний день это единственная в РФ премия в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.
Ранее NEWS.ru писал о том, что организаторы премии «Ника» перенесли церемонию вручения наград на весну 2021 года. Решение принято из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.
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