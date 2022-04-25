«Норникель» и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве

Президент «Норникеля» Владимир Потанин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашение о сотрудничестве, пишет «Комсомольская правда». Компании планируют вместе осваивать месторождение лития Колмозерское в Мурманской области и развивать производство батареек в России. По словам первого замгендиректора Росатома Кирилла Комарова, к реализации планов новоиспечённые партнёры могут приступить уже к концу 2022 года.

Сотрудничество госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит российской промышленности сделать шаг вперёд в развитии собственного производства эффективных современных батарей, — заявил он.

По словам Комарова, на данный момент в России есть три способа добычи лития: разработка новых месторождений, добыча металла из так называемых рассолов, однако данный способ является наиболее затратным и сложным, и извлечение лития из отходов. По мнению «Росатома», последний вариант является наименее эффективным ввиду небольшого объёма металла.

Ранее в Минпромторге России сообщили о проблеме с поставками лития из-за отказа Чили и Аргентины экспортировать металл в РФ. По словам замдиректора департамента металлургии и материалов ведомства Владислава Демидова, в случае, если Боливия примет аналогичные меры, Россия может остаться без литий-ионных аккумуляторных батарей.

Такие батареи используются для производства систем накопления энергии, аккумуляторных батарей, которые применяются, в частности, в электротранспорте, на который, например, перешла Москва.