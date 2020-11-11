Никита Михалков обвинил экологов в клевете и заявил на них в полицию

https://static.news.ru/photo/518a1090-2418-11eb-a492-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков написал заявление в полицию на активистов, разместивших на YouTube ролик о незаконных вырубках леса в Нижегородской области. По утверждению экологов, Михалков имеет к ним непосредственное отношение. Полиция уже возбудила дело по статье «Клевета».

Ролик, возмутивший Михалкова, рассказывает о вырубке ценных пород деревьев в заказнике «Тумботинский» в Павловском районе под Нижним Новгородом. Вырубкой занимается компания ООО «Темино-Лесное», занимающаяся изготовлением мебели. Владельцем фирмы, по данным активистов, является Михалков.

Режиссёр владеет почти 30 га нижегородского леса, что составляет «примерно четверть от китайской вырубки в Томской области, против которой Никита Сергеевич так рьяно выступал», замечают в видеоролике. Кроме того, экологи рассказали, что землю Михалков взял в аренду на 49 лет и платил 277 рублей за вырубку одного кубометра леса.

Канал на YouTube под названием «Нижегородский экопатруль», на котором был размещён компрометирующий ролик, не обновляется уже несколько месяцев, что, по всей видимости, затруднит правоохранителям поиск авторов видео. Как передаёт Telegram-канал Baza, местные экологические активисты уже заявили, что не имеют отношения к каналу.

Как писал NEWS.ru, российские власти с 1 января 2022 года запретили вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород. По замыслу законодателей, запрет позволит снизить объёмы незаконного вывоза леса.