Никаких «капризных» дрожжей: этот кулич на воде и муке получается пышнее сдобного и тает во рту

Беру муку и воду — и кулич на Пасху готов. В составе нет ни яиц, ни молока, ни масла, а выпечка выходит невероятно нежной, волокнистой внутри и с румяной корочкой. Это настоящая находка: тесто ведет себя идеально, не требует долгого подхода, а в результате вы получаете высокий, пористый кулич, который долго не черствеет и радует домашних своим тонким ванильным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл воды, 200 г сахара, 100 мл растительного масла, 1 столовая ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка ванильного сахара, 50 г изюма и щепотка соли. В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, соду, ванильный сахар и соль.

Отдельно соедините воду и растительное масло. Жидкость влейте в сухую смесь, тщательно перемешайте венчиком до однородности — тесто получится густым, как на оладьи. Добавьте вымытый и обсушенный изюм, еще раз перемешайте. Форму для кулича застелите пергаментом, выложите тесто, разровняйте.

Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 40–45 минут до сухой лучины. Готовый кулич остудите и по желанию украсьте сахарной пудрой или простой глазурью. Этот рецепт — настоящее спасение, когда хочется праздничной выпечки без лишних хлопот. Попробуйте, и вы убедитесь: пышный, ароматный кулич может быть проще, чем кажется.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.