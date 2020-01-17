Редактора отдела политики NEWS.ru Сергея Изотова наградили благодарностью на премии Союза журналистов Москвы, приуроченной ко Дню российской печати. Он стал лауреатом творческого конкурса Совета Федерации и Союза журналистов Москвы «За популяризацию идей парламентаризма в России».
Среди гостей и участников приёма представители государственной и исполнительной власти, руководители правительства Москвы, Мосгордумы, партийных, творческих и общественных организаций.
Как отметил во время вручения благодарности глава комиссии СФ по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, он регулярно читает портал NEWS.ru и видит свою фамилию.
Торжественный приём, приуроченный ко Дню российской печати и организованный Союзом журналистов Москвы, прошёл вечером в пятницу, 17 января, в столичном отеле Four Seasons Москва.
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