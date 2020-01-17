https://static.news.ru/photo/aa11f982-3961-11ea-88c0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Изотов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Редактора отдела политики NEWS.ru Сергея Изотова наградили благодарностью на премии Союза журналистов Москвы, приуроченной ко Дню российской печати. Он стал лауреатом творческого конкурса Совета Федерации и Союза журналистов Москвы «За популяризацию идей парламентаризма в России».

Среди гостей и участников приёма представители государственной и исполнительной власти, руководители правительства Москвы, Мосгордумы, партийных, творческих и общественных организаций.

Как отметил во время вручения благодарности глава комиссии СФ по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, он регулярно читает портал NEWS.ru и видит свою фамилию.

Торжественный приём, приуроченный ко Дню российской печати и организованный Союзом журналистов Москвы, прошёл вечером в пятницу, 17 января, в столичном отеле Four Seasons Москва.