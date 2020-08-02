Невзоров назвал главным виновником скандала в Белоруссии Прилепина

https://static.news.ru/photo/d3943896-d507-11ea-b448-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Невзоров считает, что главным виновником скандала вокруг захваченных в Белоруссии россиян является Захар Прилепин. Об этом журналист заявил в очередном выпуске своей авторской программы «Наповал».

Так, Прилепин уже подтвердил, что среди захваченных в Белоруссии росcиян есть те, кто служил в его батальоне в Донбассе. Эту информацию Невзоров и назвал «глупостью», которая подставила бойцов ЧВК, пишет URA.RU.

«Увидев в телевизоре лица схваченных бойцов частной военной компании, он завопил на всю страну: „Это они, мои друзья-уголовники с Донбасса!“», — сыронизировал над Прилепиным Невзоров.

Журналист считает, что так Прилепин хотел лишний раз напомнить, что он тоже «настоящий донбассер», но этим лишь умудрился «подставить всех».

И если бы Прилепин не высказался, «солдатиков бы помурыжили и тут же отпустили», продолжил иронизировать Невзоров. Также журналист считает, что причиной случившегося может быть то, что бойцы ЧВК в Белоруссии «ходили строем» и делали всё «как по команде», именно поэтому навлекли на себя подозрения.

«Тогда не было бы арестов, международного скандала и очередного позора Лукашенко. Владельцу ЧВК надо поработать со своим контингентом», — резюмирует журналист.

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