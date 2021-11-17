«Нет неприкасаемых»: правозащитницы рассказали о проблемах российских СИЗО

Российские суды могут отправить в СИЗО любого человека, обвиняемого в ненасильственном преступлении. При этом не учитываются ни его заслуги, ни состояние здоровья, считают члены ОНК Ева Меркачёва и Ольга Дружинина, а также правозащитница Марина Литвинович. По их мнению, содержание в изоляторе — это способ давления и наказания ещё невиновного человека, пишет Sobesednik.ru.

Сейчас показывают, что у нас нет неприкасаемых. <...> Они сажают и декларируют, что посадить за решётку можно абсолютно любого человека, обвиняемого в ненасильственном преступлении. Просто абсолютно любого. Даже если этот человек всю свою жизнь героически доказывал, что он служит людям и родине, даже если этот человек воспитал за свою жизнь много поколений, имеет награды и все знают, что никакой опасности он не представляет, — сообщила член ОНК и Совета по правам человека при президенте РФ Меркачёва.

Литвинович в свою очередь заявила, что человека отправят в СИЗО в 99% случаев, если дело заказное или политическое. Решения принимаются по критериям следователей и судей, а это фактически единая система, считает она.

Следователи вообще никуда не спешат, они очень долго мурыжат людей в СИЗО. Надо расследовать, а у них нет времени или неохота. Адвокаты часто спрашивают: «Зачем продлять, если за три месяца следователь ни разу не пришёл?» Это очень распространённая история. Следователь не приходит, а человек сидит. Чего сидит? Непонятно, — отмечает Дружинина.

По мнению Литвинович, медики принадлежат к тюремной вертикали и фактически подчиняются начальникам учреждений. Врачи подвергаются давлению и пишут в документах, что «такая болезнь есть, но её стадия не такова, чтобы она должна попасть в список болезней, пребывание с которыми в СИЗО невозможно».

Дружинина добавляет, что ситуация изменится лишь тогда, когда будет доступно альтернативное медицинское освидетельствование, чтобы суды могли принять его во внимание.

Ранее Мосгорсуд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева в СИЗО после того, как ему была сделана операция на сердце. Тем самым суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, посчитавшей перевод Зуева под домашний арест слишком мягкой мерой.

Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который возглавляла бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).