Несколько российских сенаторов переболели COVID-19

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Несколько членов Совфеда переболели коронавирусом в лёгкой форме и уже готовы вернуться к работе. Об этом рассказал глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, заразившимся сенаторам госпитализация не потребовалось. Во время болезни они находились на самоизоляции. Выздоровевшие парламентарии собираются принять участие в заседании 20 мая, сообщает РИА новости.

Тимченко добавил, что у победивших инфекцию сенаторов обнаружены в крови антитела к коронавирусу.

Ранее NEWS.ru писал, что из больницы выписан депутат Госдумы Леонид Калашников, у которого был диагностирован COVID-19. По словам парламентария, он пошёл на поправку и будет долечиваться дома на самоизоляции.

В России, согласно последним данным, более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23,8 тысячи человек, умерли – 1,6 тысячи. В Москве более 92,6 заразившихся, 9,2 тысячи выздоровели, 905 умерли.

В мире более 3,7 млн инфицированных, более 263 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.