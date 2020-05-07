Несколько российских сенаторов переболели COVID-19

Несколько членов Совфеда переболели коронавирусом в лёгкой форме и уже готовы вернуться к работе. Об этом рассказал глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
По его словам, заразившимся сенаторам госпитализация не потребовалось. Во время болезни они находились на самоизоляции. Выздоровевшие парламентарии собираются принять участие в заседании 20 мая,
Тимченко добавил, что у победивших инфекцию сенаторов обнаружены в крови антитела к коронавирусу.
Ранее NEWS.ru писал, что из больницы выписан депутат Госдумы Леонид Калашников, у которого был диагностирован COVID-19. По словам парламентария, он пошёл на поправку и будет долечиваться дома на самоизоляции.
В России, согласно последним данным, более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23,8 тысячи человек, умерли – 1,6 тысячи. В Москве более 92,6 заразившихся, 9,2 тысячи выздоровели, 905 умерли.
В мире более 3,7 млн инфицированных, более 263 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен