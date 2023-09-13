Ненависть и досада: что выражают позы Зеленского на фото с лидерами Запада Профайлер и бывший офицер спецслужб изучили известные снимки украинского президента с мировыми лидерами и очень удивились

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский — актер по своей профессии. Однако и находясь на государственном посту, он весьма щедр на эмоции, которые могут говорить о человеке больше, чем его слова. По просьбе NEWS.ru специалисты — профайлер (эксперт по выявлению лжи на основе мимики, жестов человека и его манеры говорить) Мария Филь и эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач — изучили снимки, на которых Зеленский запечатлен с лидерами крупнейших мировых держав. Результаты полученного анализа — в этом материале.

Как сын с отцом

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

На фотографии встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, последний как бы демонстрирует покровительственный жест, приобнимая его ладонью сверху, как взрослый человек относительно ребенка, объясняет Мария Филь.

«В этой ситуации президент Зеленский испытывает радость, которая по всем признакам является искренней, о чем свидетельствует наличие не только улыбки, но и сопутствующих мимических признаков. Явно это „радость со слезами на глазах“, являющаяся разрядкой длительного стресса, о чем свидетельствуют напряженные морщины на лбу. Кажется, он готов заплакать (от радости это тоже возможно) и явно чувствует себя в подчиненном и опекаемом положении», — отмечает Филь.

США — главный геополитический партнер Украины абсолютно во всех спектрах деятельности, от которого зависит не только будущее страны, но и ее настоящее, указывает Сергей Храпач. Именно поэтому, считает он, президент Украины ведет себя как почтительный сын, разговаривающий с «отцом» — президентом США.

По канонам киноиндустрии

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

На другом фото с теми же участникам, президент Украины приобнимает Байдена снизу, что с психологической точки зрения обозначает подчинение, что может быть списано на разницу в росте между партнерами, утверждает Филь. Однако, продолжает она, видно, что Зеленский именно тянется к Байдену в позе мольбы, как ребенок к родителю: «Поза откровенно нарочита, чтобы быть искренней, и явно выстроена по канонам киноиндустрии, чтобы каждому зрителю, вне зависимости от возраста и образования, было понятно».

Храпач называет снимок красноречивым: «Байден — очень опытный и искушенный политик, который может многому научить человека, только начавшего делать шаги в большой политике, поэтому американский лидер по-отечески поучает Зеленского».

Чувствует на равных

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/TACC Визит премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Франции на Украину

«На фото Зеленского во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем лицо президента Украины выражает противоположную эмоцию — это гнев, причем плохо скрываемый», — объясняет Мария Филь. По ее оценкам, ускользающая поза Шольца подчеркивает неловкость ситуации.

«Здесь брови президента Украины опущены вниз, нижние веки подняты, рот застыл в вопросительном выражении (общий тон — „Как ты смеешь так себя вести?“), контраст этому составляет политкорректная улыбка Шольца, которому, как кажется, хочется поскорее отделаться от собеседника. Причина гнева — всегда угроза личным интересам, которую можно и нужно устранить, из этого следует, что Шольц ведет себя как-то не так, как хотелось бы украинскому лидеру», — пояснила собеседница NEWS.ru.

По мнению Сергея Храпача, ФРГ является самым мощным государством Западной Европы, ее вклад в поддержку Украины очень значительный, но не стратегический, как от США. Поэтому, говорит он, лидер Украины выстраивает паритетные отношения с Германией, «чувствуя себя на равных с канцлером, но при этом Зеленский показывает недовольство темпами военной помощи».

Как на даче показаний

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/TACC Визит премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Франции на Украину

Мария Филь отмечает, что на фото со встречи Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном последний крепко держит руку Зеленского и уверенно смотрит в камеру, при этом лидер Украины очевидно дистанцируется от своего коллеги.

Мимика Зеленского выражает досаду и раздражение (мягкие формы гнева), наклон головы вниз (потенциальная готовность к атаке). Вероятно, это связано с тем, что президенту Украины кажется, что другие лидеры, представители старых европейских элит, не относятся к нему как к равному при всем видимом дружелюбии, и он готов бороться за «место под солнцем».

Сергей Храпач полагает, что Франция как геополитический игрок утрачивает свой авторитет как на европейском континенте, так и в Африке — зоне своего исторического влияния. По его словам, акцент в разрешении конфликта между Россией и Украиной смещается от Франции к США и частично Германии, политические возможности Парижа сужаются, что не могут не замечать в Киеве. Данный снимок — ярко иллюстрирует текущую геополитическую ситуацию, полагает эксперт.

Постановочный и неискренний

Фото: EPA/ТАСС Президент Польши Анджей Дуда (справа) наградил президента Украины Владимира Зеленского (слева) орденом «Белого орла» — высшей наградой Польши

На фото, где запечатлена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой, мы наблюдаем гиперболизированный жест украинского лидера, указывает Филь. Она обращает внимание на то, что Зеленский прижимается к Анджею Дуде всем телом, при этом Дуда демонстрирует нарочито покровительственный жест, как бы закрывает Зеленского собой как щитом.

«Возможно, в такой экспрессии проявляется артистическое прошлое президента Украины. Данный кадр производит впечатление постановочного и неискреннего, ориентированного на реакцию недалекой публики», — считает профайлер.

Филь отметила, что имеется очевидная отсылка к детско-родительским отношениям, но на этот раз в роли «отца» уже не Байден, а Дуда, и Зеленский-«сын» в прямом смысле слова бросается в его объятия. Импровизированному «отцу» остается только утешать расстроенного «мальчика», говорит Филь. Такими публичными жестами Зеленский позиционирует себя как младший партнер не только США, но и Польши, что несколько противоречит тому, что с другой стороны президент Украины хочет, чтобы партнеры признали в нем равного.

Обладая одной из самых эффективных армий НАТО и являясь соседом Украины, Польша очень категорична в риторике по текущим событиям, да и идеологическая установка «Польска от можа до можа» весьма популярна среди горячих голов в этой стране, подчеркнул Храпач.

Злость, гнев, стыд и смирение

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Украины Владимир Зеленский

На совместном фото Зеленского с президентом Финляндии Саули Ниинистё лицо украинского президента выражает откровенное отвращение, которое возникает, когда человек не хочет с чем-то или кем-то контактировать, но поневоле приходится, указывает Филь. По ее мнению, это косвенно подтверждает тот факт, что визит президента Украины в Финляндию был незапланированным и состоялся под давлением Вашингтона.

Эту гипотезу подтверждают и другие фото с данной встречи, на которых лицо президента Украины выражает злость и гнев, а лицо президента Финляндии — стыд и смирение, обратила внимание профайлер. Она полагает, что причиной такой реакции со стороны Зеленского может быть прохладная позиция Финляндии по поводу вступления Украины в НАТО и оказания военной помощи ВСУ.

Сергей Храпач не столь категоричен в оценке снимка, однако подчеркивает: взнос Финляндии в поддержку Украины не самый большой, и это совсем не радует украинскую сторону.

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