«Ненаучная фантастика»: поедут ли безработные за вакансиями на Чукотку Минтруд предложил россиянам переезжать из южных регионов в Сибирь и на Дальний Восток

Фото: shutterstock

Необычный способ борьбы с безработицей предложил Минтруд. Ведомство анонсировало программу трудовой мобильности молодёжи, в рамках которой россияне в возрасте до 35 лет при переезде в регионы, где количество вакансий значительно превышает состоящих на учёте безработных, могут претендовать на финансовую субсидию в размере более 100 тысяч рублей. Однако львиной доле претендентов на участие в эксперименте придётся переезжать из климатически относительно благополучных субъектов в куда более суровые края — Бурятию, Коми, Мурманск, Магадан и даже на Чукотку. Опрошенные NEWS.ru эксперты неоднозначно отнеслись к идее министерства: некоторые уверены, что обещанная субсидия вряд ли явится мощным стимулом для переезда.

Бери 100 тысяч — езжай в Сибирь

Программа субсидирования переезда молодых соискателей обнародована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Как сообщили в Минтруде, в случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив.

Гражданин получит выплату в размере 116 800 рублей. Эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время, — пояснили в ведомстве.

В частности, молодые специалисты в рамках разработанной программы могут переехать в следующие регионы, где, согласно данным региональных центров занятости, количество вакансий в два и более раз превышает состоящих на учете безработных граждан. Речь идет о Бурятии, Коми, Хакасии, Забайкальском, Красноярском, Хабаровском и Приморском краях. Также соискателей ждут в Вологде, Иркутске, Кемерово, Магадане, Омской, Сахалинской, Мурманской, Псковской, Амурской областях, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском автономном округе и на Чукотке.

В Минтруде уточнили: стать участником программы сможет гражданин до 35 лет, кто стоит на учете в качестве безработного или ищущего работу и при этом не менее года проживает в «трудоизбыточных» регионах. Таковыми чиновники обозначили субъекты с высоким уровнем безработицы — Республику Алтай, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию — Аланию, Туву, Чечню.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива Минтруда успела получить поддержку в коридорах власти. В частности, член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что многие молодые специалисты будут готовы к переезду.

В советское время подобный опыт наглядно показал нам, что привлечение молодых кадров максимально благоприятно влияет на рост и развитие городов. Само собой, власти регионов обязаны со своей стороны предлагать людям рабочие места, иначе данная мера поддержки будет чуть более чем бессмысленна, — пояснил сенатор.

Он признал, что многие регионы буквально «вымирают» из-за того, что в городах либо нет новых предприятий, либо же действующие «загибаются» и «доживают свой век».

Поэтому в целом уверен, что люди с радостью воспримут подобную возможность и будут готовы к переезду, — резюмировал Гибатдинов.

К слову, российские власти уже не в первый раз пытаются привлечь людей в Сибирь и на Дальний Восток. В 2016 году была запущена программа «Дальневосточный гектар» — тогда для освоения выделили более 140 млн га. По ней можно получить бесплатную землю в регионах Дальнего Востока. Изначально в программе участвовали Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Амурская область, Якутия, Магаданская и Сахалинская области, а также Камчатка и Чукотка. Спустя несколько лет список дополнили Бурятия и Забайкалье.

Участки, согласно правилам программы, можно получить только за пределами городов. Изначально подать заявку на участие в программе могли только жители Дальнего Востока, но с 2020 года такую возможность получили все россияне.

Впрочем, далеко не все верят в эффективность подобных «миграционных маневров».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто мог — тот рассосался

Идея организации трудовых потоков действительно не нова и попытки привлечь трудоспособных граждан периодически даже имеют масштабный характер, пояснил в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов.

В то же время он констатировал, что ни гектар в тайге, ни 116 тысяч рублей подъёмных не решат комплексную проблему правильного распределения трудовых ресурсов в стране.

Кадры нужно воспитывать буквально с детского сада, и этим преимущественно должен заниматься крупный бизнес, который в связке с правительством решает государственные задачи. Такой «глубокий рекрутинг», с четкими образовательными задачами внутри и при поддержке молодых специалистов и их семей государством, действительно может дать позитивный результат. Иначе эффект будет определяться единичными случаями, — объясняет Кирьянов.

Люди из демографически избыточных регионов едут на новые территории в любом случае, поэтому лишняя поддержка только ускорит этот процесс, оппонирует депутату основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Он полагает, что отчасти такие программы позволяют направить поток россиян в более дефицитные регионы, а не в Центральную Россию, как это преимущественно происходит сегодня.

Сумма, [обещанная Минтрудом], достаточна для того, чтобы купить билет и снять квартиру на первые месяцы. То есть вполне рациональный шаг, более удачный, чем затея с дальневосточным гектаром. Но одних денег мало. Важны программы для адаптации. Здесь самое время вспомнить о программе WorldSkills, например, или аналогичных инициативах. И ещё важный момент — в новых регионах важно избегать создания национальных анклавов, интегрировать мигрантов так, чтобы они не замыкались в своих национальных общинах, что содержит определенные социальные риски, — пояснил он NEWS.ru.

Однако, как утверждает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, власти регионов, в которые планируют перебраться переселенцы, также должны со своей стороны оказывать им поддержку. К примеру, говорит он в беседе с NEWS.ru, это могут быть различные региональные выплаты и льготы, а также помощь с оформлением документов. Может быть востребовано также выделение земельных участков для строительства жилья, предоставление мест в детских садах и школах, считает Иванов.

Очевидно, что подобные программы разрабатываются сегодня отнюдь не от хорошей жизни. По прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР), к концу 2022 года существенный рост безработицы будет наблюдаться в 63% субъектах страны, в 16 регионах, как ожидается, безработица вырастет относительно среднего уровня за январь — март 2022 года в два раза и более, в 53 регионах — в 1,5 раза и более.

Фото: Lidia Veles/NEWS.ru «Трудоизбыточность» и «трудонедостаточность» в России

Наибольший рост безработицы, вероятнее всего, произойдет в регионах с ярко выраженной промышленной структурой экономики, в которой наибольший вклад имеют такие отрасли, как автопром, полиграфия и печать, ювелирные изделия, лесная промышленность и изделия из дерева, ввиду ограничений экспорта и импорта критически значимой промежуточной продукции. Этот процесс будет наблюдаться, в частности, на относительно крупных предприятиях, перестройка работы которых потребует продолжительного времени и, вероятнее всего, будет сопровождаться оттоком с них высококвалифицированных кадров, — заявили ранее в ЦСР.

Впрочем, у критиков инициативы Минтруда есть вполне весомые аргументы. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов утверждает, что львиная доля рабочих мест, которые предлагаются сегодня, связана с промышленным производством и строительством.

Отсюда возникает первая преграда — отсутствие у соискателей необходимой квалификации, опыта и знаний. Может быть, они и хотели бы переехать, но у них нет необходимых компетенций. Условно говоря, в Иркутске требуется бульдозерист с зарплатой 200 тысяч рублей. Но обладает ли соискатель такой квалификацией? Если да, то, скорее всего, он уже имеет хорошую работу у себя на родине, — пояснил NEWS.ru Сафонов.

Вторая преграда, по его словам, связана с тем, что современная молодёжь очень требовательна к качеству жизни:

Какие есть аргументы в пользу такого переезда? Ехать из хорошего климата в холод из-за субсидии в 116 тысяч рублей? Слабо верится. Тогда возникает вопрос — зачем ехать? Просто выгнать человека от мамы с папой — сложная история.

Фото: Lidia Veles/NEWS.ru «Трудоизбыточность» и «трудонедостаточность» в России

Есть и другая проблема, продолжает эксперт, — многие люди на Кавказе к 35 годам, как правило, обзаводятся семьями и детьми, это делает переезд куда-либо ещё более затруднительным. По словам Сафонова, следует понять, что миграционные процессы уже идут в стране давно, причём без помощи чиновников. По его словам, «кто мог — тот уже рассосался».

Специалисты считают, что, возможно, Минтруд поторопился с запуском идеи — наверное, в первую очередь следовало провести масштабное социологическое исследование.

Почему кто-то вдруг решил, что сформирован спрос на переезд. Ведь масштаб явления непонятен — есть ли такие люди, которые хотят уезжать в Магадан, сколько их. Пока лично мне напоминает это ненаучную фантастику, — заявил NEWS.ru доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов.

Он подчеркнул, что инициатива Минтруда не может конкурировать с предложением Минобороны — военное ведомство обещает выплачивать куда большие суммы тем, кто по контракту участвует в спецоперации на Украине.

Фото: Lidia Veles/NEWS.ru «Трудоизбыточность» и «трудонедостаточность» в России

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о том, что по экспертным оценкам, в целом ряде российских субъектов ожидается всплеск безработицы. Отмечалось, что наиболее сильно нынешний кризис отразится на регионах Северного Кавказа, европейской части (кроме Москвы и области) и Дальнего Востока. В меньшей степени, считает он, пострадают нефтегазовые регионы (ЯНАО, ХМАО, Татарстан, Башкирия), несмотря на возможное эмбарго.