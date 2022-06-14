Новый прогноз по безработице: кто первым попадёт под удар Эксперты рассказали, как чиновники на местах в погоне за нужными цифрами будут «регулировать» рынок труда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже в ближайшее время российские регионы может накрыть волна безработицы. По прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР), в первую очередь угроза имеется для субъектов РФ с выраженной промышленной структурой экономики. В зоне риска — Курганская, Костромская, Ульяновская области, а также Карелия и Коми. О том, работникам каких отраслей сегодня стоит ожидать сокращений, а также как работодатели будут ретушировать тревожную статистику — в материале NEWS.ru.

Удар по регионам

Последний прогноз ЦСР идет вразрез с официальной риторикой властей. В начале июня президент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России в минувшем апреле составил 4%. Глава государства назвал это серьезным достижением в нынешних условиях.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, в свою очередь, заявили, что число зарегистрированных безработных в России к 30 мая возросло до 686,4 тысячи человек. Однако, по словам Голиковой, количество вакансий превышает численность официально безработных граждан более чем в три раза.

1 июня Росcтат отчитался, что уровень безработицы в России в апреле 2022 года снизился до нового исторического минимума в 4%. Предыдущий рекорд составлял 4,1%, такой показатель был зафиксирован в феврале и марте текущего года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На этом фоне данные ЦСР выглядят весьма пессимистично. Аналитики Центра полагают, что уровень безработицы может заметно подскочить в большинстве регионов. Как следует из прогноза, в 53 регионах показатель увеличится в полтора раза, в 16 регионах — вдвое относительно уровня января — марта 2022 года.

При этом значимого роста безработицы в ЦСР ожидают в регионах с ярко выраженной промышленной структурой экономики — прежде всего из-за ограничений экспорта и импорта критически значимой продукции.

Эксперты полагают, что всплеска безработицы избежать действительно не удастся. В кризис 2008–2009 годов безработица выросла почти вдвое — с 5,3% до 9,2%, напомнила в разговоре с NEWS.ru руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В 2014–2015 годах безработица увеличилась не так ощутимо — с 4,8% до 5,9%, а в 2020 году — с 4,6% до 6,4%. Исходя из этой истории, полагает собеседница издания, можно ожидать роста безработицы условно до 6–7%.

По ее мнению, в наиболее уязвимом положении могут оказаться регионы с высокой долей автомобильной промышленности, металлургии, деревообработки, угольной промышленности. В отраслевом разрезе — автопром, авиация, коммерческая недвижимость (торговые центры).

Ситуация смягчается тем, что многие иностранные компании, объявившие о приостановке или прекращении деятельности в России, пока не сокращают персонал и платят им зарплаты. Впрочем, ресурсы здесь не бесконечны — недавно нижегородский завод Volkswagen, находящийся в простое с марта, предложил сотрудникам добровольно расторгнуть трудовые договоры с выплатой шести окладов. Часть компаний переходит к российским собственникам и пытается перезапуститься под новым брендом. Последний пример — «Макдоналдс», — пояснила Беленькая.

Опрошенные NEWS.ru аналитики признают: наиболее рискованными отраслями представляются рынок бытовой и высокотехнологичной сферы, транспортная, фармацевтическая промышленность, рынок розничной непродовольственной торговли.

По оценкам научного сотрудника научно-исследовательского центра Башкирской академии государственной службы и управления Арсена Шаяхметова, наиболее сильно нынешний кризис отразится на регионах СКФО, ЦФО (кроме Москвы и области), ДФО. В меньшей степени, считает он, пострадают нефтегазовые регионы (ЯНАО, ХМАО, Татарстан, Башкортостан), несмотря на возможное эмбарго.

Во-первых, сохранится часть рынков, во-вторых, экономика регионов Урала и Поволжья достаточно диверсифицирована, чтобы не показать резкого спада, — считает Шаяхметов.

Эксперты склонны считать: власти на местах будут делать всё, чтобы безработица официально не росла, хотя бы формально. Однако такая ситуация приведет к ситуации, когда все большее число работающих на деле окажутся за чертой бедности.

Медленное падение

Судя по всему, обрушение рынка труда будет происходить по ряду направлений. Сегодня даже некоторые представители российской власти признают, что импортозамещение проваливается. Соответственно, с большой долей вероятности пострадают те отрасли, в которых зарубежные компоненты играли наиболее значимую роль. Помимо автопрома в группе риска — промышленное производство, а также сфера услуг, объясняет NEWS.ru политолог Николай Евдокимов. Здесь речь не только об уходе западных производителей (как, например, в кинопрокате), но и в общем падении покупательной способности. Вполне вероятно, что кризис коснется многих самозанятых, которые могут потерять клиентов, полагает собеседник издания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арсен Шаяхметов, в свою очередь, полагает, что власти будут препятствовать резкому росту безработицы, стараясь сделать ее вялорастущей.

Возможно, ряду предприятий будет оказана поддержка по примеру и опыту пандемийного периода для поддержания спроса в ключевых отраслях и сдерживания безработицы. Помимо этого, на пространстве стран ЕАЭС, СНГ и ряда других стран будут искать новые рынки реализации продукции, наращивать госзаказ, — говорит эксперт.

Среди альтернативных методов, по его словам, могут быть рассмотрены налоговые послабления, гибридная занятость, рост серого сектора экономики, переход на наличные расчёты.

Как бы то ни было, но региональные власти сегодня оказываются перед сложным выбором — мало просто «нарисовать» красивую статистику, важно еще не допустить волнений на социально-экономической почве и роста протестных настроений.

По мнению Николая Евдокимова, чиновники будут вынуждены выбрать один из двух путей. Первый — стимулирование создания новых рабочих мест, создание новых производств.

Мы видим такие кейсы, например, в ходе заключения соглашений с инвесторами на различных форумах. В сильных регионах, таких как Татарстан, Башкирия, не говоря уже о столичных городах, подобное происходит постоянно, и, думаю, они в меньшей степени ощутят на себе проблемы безработицы. Второй путь более характерен для проблемных субъектов с низким экономическим потенциалом. Здесь можно ожидать таких мер, как сокращение рабочей недели, перевод сотрудников на неполную ставку, уход предприятий в простой. Формально такие сотрудники будут считаться занятыми, но фактически это уже латентная безработица, — утверждает эксперт.

Однако надо понимать, что в условиях тотальной экономии, логистических и инвестиционных ограничений ожидать массового возрождения производства на периферии всё же вряд ли стоит. Это означает, что чиновники на местах, опасаясь гнева высшего руководства, будут всячески ретушировать неприглядную картину на рынке труда.

Использовать начнут «старые добрые» методы: административные отпуска, сокращенные рабочие недели, отправление в простой... Для статистики безработным считается тот, кто обратился на биржу труда и получает пособие. Зачастую после получения двух предложений в течение месяца о низкооплачиваемой неквалифицированной работе и отказа от них человек выбывает из учета статистики безработных, поскольку выплата пособия приостанавливается до следующих двух аналогичных предложений через месяц, — пояснил NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев.

Также, по его словам, необходимо понимать, что в нашей стране человека приучили рассчитывать только на себя, поэтому в службу занятости он не обращается, ищет заработок самостоятельно. Недаром правительство не представляет, чем в действительности кормятся около 38 миллионов россиян, то есть 45% трудоспособного населения, заметил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, в Госдуме уже призвали не сгущать краски. Как заявил NEWS.ru заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов, сокращение количества вакансий на рынке труда не имеет прямой корреляции с ростом безработицы. Более того, отметил депутат, как показал пример пандемии, к росту показателей официальной безработицы на короткое время привела потеря в том числе неофициальных источников доходов граждан.

То есть рост безработицы в период пандемии и локдауна показал скорее «скрытые резервы» занятости, и как только люди смогли вернуться к привычным доходам, безработица тоже вернулась к историческим минимумам, — указал Кирьянов.

Он также подчеркнул, что сегодня не идет речи о массовой остановке производств. Напротив, продолжил он, государство делает максимум возможного для поддержки производственного сектора, обретения им новых рынков сбыта продукции в том числе.

По оценкам парламентария, рост безработицы в больших городах будет нивелироваться предложениями других вариантов трудоустройства, которые всегда есть в больших городах. В малых же городах, на селе безработица не ориентирована, как правило, на санкционные события, считает Кирьянов.

Между тем ранее ВЦИОМ выяснил, что рост цен и безработица стали основными поводами для тревоги россиян.