Неизвестные похитили подсветку у памятника врачу Пирогову в столице

https://static.news.ru/photo/77fa2fb6-cf41-11ea-a9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Yu.Novikov/CC BY 3.0/wikimedia.org

Неизвестные лица украли подсветку у памятника знаменитому врачу Николаю Пирогову в центре столицы.

Исчезновение приборов и шкафа управления ими обнаружили 24 июля 2020 года. На данный момент сотрудники правоохранительных органов оценивают размер ущерба. Остальные детали неизвестны, сообщает «МК».

NEWS.ru ранее писал, что в Харькове мужчина с палкой ограбил отделение почты. Ему удалось получить 30 тысяч гривен. Злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке, после чего забрал деньги и скрылся. Полиция ведёт поиск грабителя.