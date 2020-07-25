Общество

Неизвестные похитили подсветку у памятника врачу Пирогову в столице

16:06, 26 июля 2020
Фото: Oleg Yu.Novikov/CC BY 3.0/wikimedia.org

Неизвестные лица украли подсветку у памятника знаменитому врачу Николаю Пирогову в центре столицы. 

Исчезновение приборов и шкафа управления ими обнаружили 24 июля 2020 года. На данный момент сотрудники правоохранительных органов оценивают размер ущерба. Остальные детали неизвестны, сообщает «МК».

NEWS.ru ранее писал, что в Харькове мужчина с палкой ограбил отделение почты. Ему удалось получить 30 тысяч гривен. Злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке, после чего забрал деньги и скрылся. Полиция ведёт поиск грабителя.

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