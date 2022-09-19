«Не признают авторитетов»: Познер высмеял сообщение Mash о госпитализации Журналист и телеведущий Владимир Познер опроверг информацию о своем плохом самочувствии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер в эксклюзивной беседе с корреспондентом NEWS.RU заявил, что сообщения некоторых источников о его состоянии — недостоверны, а сам он не понимает, о чем вообще идет речь. Ранее Telegram-канал Mash заявил, что телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на COVID-19.

Познер опроверг информацию о собственной госпитализации, заявив, что находится дома.

Ну, что я тут еще могу сказать? Я нахожусь дома и, если честно, совершено не понимаю, в чем в дело, — заявил Познер.

Также, по словам журналиста, опровержение новости дали именно ведущие издания. Их за справедливые методы проверки и распространения информации можно отнести к «авторитетным».

Не просто же так ведущие издания дали опровержение этой «новости». Все-таки какой-то авторитет должен же быть, — заключил телеведущий.

Ранее сегодня Mash сообщил, что Познер якобы впервые заразился коронавирусом с начала пандемии. Утверждалось, что у журналиста накануне были кашель, головная боль и общая слабость, температура, в связи с чем он вызвал скорую помощь и был доставлен в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести.