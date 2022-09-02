Не отдыхали, а учились: исследователи узнали, как россияне провели лето Согласно опросам, за рубеж удалось съездить только трём процентам населения страны

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Образовательная компания «Нетология» провела опрос среди 4,5 тысячи человек по всей России. Их спросили, как они провели минувшее лето. Оказалось, что около 60% потратили три тёплых месяца на учебу. Большинство из них осваивали новую профессию. Процесс обучения занимал в среднем не менее пяти часов в неделю. NEWS.ru спросил у экспертов, с чем связан новый тренд на получение образования в ущерб отдыху.

Летние месяцы ассоциируются с каникулами и отпусками, но большинство россиян пошли по иному пути — 56% респондентов предпочли отдыху обучение. Они получали информацию на онлайн-курсах или самостоятельно, сообщили в пресс-службе «Нетологии».

Большинство (60%) осваивало новые профессии, еще 50% получали навыки для текущей работы. Кроме этого, респонденты учились психологии и занимались саморазвитием (32%), творчеством и хобби (28%). Также россияне обучались ведению личных финансов (19%) и бизнеса (18%).

Большинство участников опроса (52%) признались, что тратили на обучение до 5 часов в неделю. 33,5% закладывали на учебу от 6 до 10 часов в неделю. Еще 10% тратили от 11 до 20 часов в неделю. И только 4% учились больше 20 часов в неделю, — сообщили в пресс-службе.

Только около 30% россиян минувшим летом сходили в отпуск. 43% — либо «очень много работали и почти не отдыхали», либо работали по будням, а выходные проводили на даче. Полностью посвятить лето отдыху удалось лишь 12% опрошенных. При этом абсолютное большинство респондентов провели летние каникулы внутри страны, только 3% удалось выехать за рубеж.

Большинство опрошенных (44%) сообщили, что лето у них прошло «на троечку», примерно столько же (41%) поставили лету 4 балла. Лучшим в жизни оно оказалось только для 6% россиян, ужасным — у 2,3% россиян.

По итогам этого года произошел значительный рост мобильного трафика в онлайн-сервисах по обучению IT-направлениям (+80%, данные МТС) и в сервисах для изучения иностранных языков — рост почти в 4 раза (данные «МегаФона»). И это объяснимо желанием встроиться в новую экономическую реальность, сообщила NEWS.ru директор Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зародившийся в пандемию тренд на потребление цифрового образования уже сейчас становится привычкой для все большего числа сограждан, позволяя реализоваться принципу lifelong learning. Дистанционное образование в качестве дополнительного в силу своей универсальности и доступности будет продолжать развиваться. Валерия Касамара социолог и политолог

Полученные в результате опроса «Нетологии» данные репрезентируют именно ее аудиторию, отметила эксперт. Она отличается повышенным, возможно, даже двукратным интересом к обучению, чем в целом по стране.

Интерес к онлайн-курсам в последнее время действительно вырос, подтвердил в беседе с NEWS.ru генеральный директор просветительского проекта «Лекториум» Яков Сомов. Но это не значит, что россияне массово бросились менять профессию или прокачивать навыки. Образование просто стало некой формой отдыха, досуга.

Многие люди проходят онлайн-курсы не только для того, чтобы получить компетенции, но и прикоснуться к другому миру. Они просто получают удовольствие, даже не проходят домашние задания, проверочные работы не делают. Они просто смотрят видео или читают хорошие тексты. Это новое измерение отдыха. Яков Сомов генеральный директор просветительского проекта «Лекториум»

Впервые эта тенденция появилась во время пандемии, когда люди сидели дома, добавил эксперт. Резко повысилась популярность лекций о Санкт-Петербурге, это были онлайн-экскурсии. Люди не имели возможности выходить из дома, им нужно было как-то себя развлекать. Все подсели на подобные видео. Сейчас же коронавирусные ограничения сняты, но предпочтения остались.





