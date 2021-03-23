«Не лучшая»: зампред Госдумы по культуре раскритиковала Manizha

https://static.news.ru/photo/97ca3ca6-8c6e-11eb-8f24-96000091f725_660.jpg Фото: manizha/instagram.com

Первый зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко считает, что певица Manizha, которая выступит от России на конкурсе «Евровидение-2021», не должна выходить на сцену под российским флагом.

Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии, — заявила Драпеко.

По её мнению, исполнительница не заслуживает права представлять Россию на конкурсе, так она «не лучшая» певица от страны.

Не знаю, кому она до такой степени понравилась, — отметила депутат в интервью Sobesednik.ru .

Как писал NEWS.ru, продюсер и композитор Виктор Дробыш присоединился к обсуждению кандидатуры певицы Manizha. При этом, говоря об исполнительнице, он прошёлся с критикой по своему коллеге Юрию Аксюте.

Выбор песни и её исполнительницы вызвал скандал в Сети. Ругаются россияне и иностранцы. Композиция в исполнении уроженки Таджикистана заняла первое место в трендах видеохостинга. Иностранцы в комментариях к песне высоко оценили талант певицы и саму композицию, но россиянам выбор девушки в качестве представительницы РФ на Евровидении не понравился.

Конкурс, который станет уже 65-м по счёту, состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. Национальный отбор участника проводил Первый канал. По его итогам на смотр конкурса поедет певица таджикского происхождения Manizha. Песня, которой она собирается покорить зрителей, называется «Русская женщина».