Не добавляете это в фарш? Зря! Раскрываем секрет опытных хозяек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Добавлять овсянку в фарш — простая идея, которая делает блюда вкуснее, полезнее и экономнее. Если вы еще не пробовали, самое время — результат точно удивит. Такой лайфхак подходит для котлет, тефтелей и даже мясного хлеба.

Во-первых, овсянка делает фарш более пышным и воздушным. Она впитывает лишнюю влагу, удерживая соки внутри, благодаря чему котлеты получаются мягкими и не разваливаются при жарке. Во-вторых, овсянка — это полезная альтернатива хлебу. Она добавляет блюду клетчатку, витамины и делает его более сытным.

Овсянку лучше использовать быстрого приготовления — ее достаточно замочить в молоке или воде на 5–10 минут, прежде чем смешивать с фаршем.

Если хотите сэкономить, улучшить текстуру и добавить блюду пользы — просто добавьте ложку овсянки в фарш. Маленький секрет, который работает безотказно!

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.