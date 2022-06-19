Названы возможные причины крушения частного самолета в Твери Военный летчик Харитонов назвал возможные причины падения самолета в Твери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крушение частного легкомоторного самолета Zlin 142 в Тверской области могло произойти из-за того, что пилот по ошибке выключил двигатель и, потеряв контроль над скоростью, не успел запустить его снова либо перевел его на малый газ, но не справился с управлением при посадке, предположил в беседе с NEWS.ru военный летчик в запасе Дмитрий Харитонов. Известно, что пилот выполнял учебный полет с имитацией отключения двигателя.

Это входит в перечень учебной программы для пилотов. Он, скорее всего, перевел двигатель на малый газ или непреднамеренно выключил его, отрабатывал полет и планировал. Он мог потерять контроль над скоростью, неправильно выбрал площадку или не успел запустить двигатель. Обычная ошибка пилотирования, — предположил Харитонов.

По словам эксперта, если у воздушного судна два двигателя, то при выполнении учебного маневра допустимо отключение одного из них. Но если у модели самолета всего один двигатель, его не отключают, а дросселируют.

Но если бы он работал на малых оборотах, то успел бы, я думаю. Может, упустил скорость, тогда камнем упал. Может, он его, конечно, и полностью выключил. Но с двумя отказавшими двигателями такие маневры не выполняют, поэтому если у него один двигатель, то запрещено отключать, только переводить на малый газ, — резюмировал Харитонов.

О крушении самолета Zlin 142 в Тверской области стало известно накануне днем. Пилот выполнял учебный полет, в ходе которого имитировалась посадка с отключением двигателя. Летчик, не справившись с управлением, допустил падение воздушного судна в лесополосу недалеко от аэропорта Ржева. Авария произошла вечером 18 июня. Пилот и пассажир попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), расследование продолжается.