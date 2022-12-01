Названы способные «угробить» смартфон привычки Программист Ситнов: использование некачественных блоков питания может «угробить» смартфон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привычка пользоваться смартфоном во время его зарядки способна «угробить» его, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» программист Кирилл Ситнов. Помимо того, навредить устройству может использование некачественных проводов и незаводских блоков питания, предупредил эксперт. Он также добавил, что ношение смартфона в узких карманах брюк может деформировать корпус.

В этом случае возможно отклеивание защитного стекла или деформация корпуса. Ну а если переносить устройство с другими побочными вещами, например с ключами или монетами, то можно поцарапать его корпус, — пояснил Ситнов.

Программист также посоветовал беречь смартфон от брызг воды и падений, так как они способны сильно навредить ему.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков ранее заявил, что для того чтобы выявить хакерскую активность в своем смартфоне, пользователю необходимо постоянно отслеживать приложения, соцсети и мессенджеры на предмет активных устройств. Он также посоветовал для большей надежности поставить двухфакторную идентификацию пользователя, это затруднит деятельность хакеров и повысит уровень безопасности пользователя. Что касается приложений, то их эксперт рекомендовал скачивать только из магазинов приложений — Google Play или App Store — или с сайта производителя.