Названы первые симптомы туберкулеза Терапевт Должкова назвала слабость и плохой аппетит симптомами туберкулеза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые признаки туберкулеза могут различаться в зависимости от возраста пациента, уровня здоровья в целом и локализации, сообщила в беседе с NEWS.ru терапевт Ирина Должкова. По ее словам, у больного могут проявиться слабость, сонливость, плохой аппетит, повышенная температура тела до 37–37,5 градуса. Кроме того, заметила врач, у человека появляется сухой кашель, а черты лица становятся заостренными. Маленькие дети при заболевании перестают набирать вес, добавила Должкова.

Чем быстрее начнется терапия, тем больше шансов у человека на выздоровление и долгую счастливую жизнь. Курс лечения длиться минимум полгода, все зависит от пациента. Туберкулез очень заразен! — заявила терапевт.

Как подчеркнула доктор, в зоне риска заражения находятся все люди с ослабленным иммунитетом. Это ВИЧ-позитивные люди, диабетики, пожилые и проживающие в условиях с плохой экологией, добавила она.

Ранее онколог Салим Нидаль рассказал, что осиплость голоса является характерным симптомом рака легких, который позволяет быстро отличить его от других заболеваний. Однако он наблюдается только на последних стадиях развития заболевания, уточнил врач.

По его словам, отличить рак легких также можно по кашлю с кровяными прожилками, боли в грудной клетке, слабости, снижению аппетита и потере веса.