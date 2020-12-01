Названы самые любимые блюда российских школьников

https://static.news.ru/photo/b8a708d0-33d8-11eb-9c61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

Министерство просвещения выяснило, какие блюда из школьного меню предпочитают есть российские учащиеся. В тройку лидеров вошли борщ, пицца и котлеты. За каждое из этих блюд проголосовало около 20% опрошенных.

Следом за ними вкусными также были названы макароны, сосиски и тушеная капуста. Как оказалось, больше всего школьники не любят рыбные котлеты, гороховое пюре и жареную печёнку.

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи школьников из 64 регионов России, сообщается на сайте Минпросвещения.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 200 млрд рублей власти выделят в ближайшие годы на обеспечение горячим питанием учеников младших классов.

Закон о горячем питании Госдума приняла 18 февраля 2020 года. Совет Федерации одобрил его 26 февраля. Путин подписал документ 1 марта. Кроме того, лидер поручил Роспотребнадзору взять на постоянный контроль вопрос качества продуктов. Поводом для распоряжения Кремля стало сообщение министра просвещения Сергея Кравцова. На совещании он признался президенту в том, что в ведомство каждый день поступает порядка 50 звонков с претензиями к качеству еды.