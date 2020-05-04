Названы самые дешёвые автомобили в России

https://static.news.ru/photo/7319559e-8da1-11ea-9250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Bulkin/NEWS.RU

Автомобильный эксперты составили список самых дешёвых и популярных автомобилей по данным на апрель 2020 года.

Самым недорогим автомобилем для россиян стала LADA Granta со стоимостью от 460 900 рублей.

Чуть дороже российским автолюбителям обойдётся японский седан Datsun on-DO ценой от 511 тысяч рублей. Отмечается, что по характеристикам японский автомобиль почти не отличается от LADA Granta и собирается на его базе. Однако дизайн «японца» несколько отличается, сообщает портал Carsweek.ru.

На третьем месте рейтинга оказалась Lada Largus стоимостью от 622 тысяч рублей.

Пятёрку лидеров недорогих автомобилей замыкают автомобили французской марки Renault. Четвёртое место занял седан Renault Logan, а пятое место — хэтчбек Renault Sandero. Оба автомобиля стоят приблизительно одинаково — от 625 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал загрузить предприятия российского автопрома на 100% производством общественного транспорта в 2020 году.