https://static.news.ru/photo/25fb8608-eaa2-11e9-832d-fa163e074e61_660.jpg Добыча золота на Чукотке Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Больше всего людей трудоспособного возраста умирает на Чукотке (955 на 100 тысяч населения). Об этом свидетельствуют данные исследования РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара.

К регионам с высоким уровнем смертности относятся Кемеровская область и Республика Тыва, где число смертей на 100 тысяч человек трудоспособного населения составляет 704 и 683 соответственно. Также в числе регионов — лидеров по этому показателю — Карелия (678), Магаданская (663), Иркутская (655), Амурская и Псковская области (по 654). Минимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (142), Дагестане и Чечне (по 166), Кабардино-Балкарии (284) и Москве (315).

Согласно данным исследования, продолжительность жизни в 2018 году выросла на 0,2 года, в частности на 0,24 у мужчин и на 0,18 у женщин. При этом больше всего она увеличилась у лиц, проживающих на селе, отмечает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что почти половина россиян умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные озвучил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии при Минздраве Сергей Бойцов. По его словам, причиной 67% летальных исходов являются системные болезни организма, при этом на кардиологию приходится 47% смертей.