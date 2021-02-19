Названы районы Москвы, в которых жильё в 2021 году сильно подорожает

https://static.news.ru/photo/d7d841ec-6efd-11ea-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционно в Москве в 2021 году ожидается подорожание недвижимости. Жильё в среднем поднимется в цене на 5-10%. Но в отдельных районах цены взлетят до 15%.

По данным экспертов отрасли, опрошенных РИА Недвижимость, больше всего подорожают квартиры в Восточном и Западном Дегунино, Северном, поселении Новомосковского округа.

Впрочем, уверены участники рынка, рост цен будет уже не таким заметным, как в 2020 году.

В первом полугодии 2021 года будет наблюдаться резкий рост, но уже во втором — цены могут откатить назад, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Это произойдёт, в том числе, после возможного окончания программы льготной ипотеки под 6,5%.

Рост цен в районах вдоль Дмитровского шоссе будет связан со строящимися станциями Люблинско-Дмитровской линии метро, — добавил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Он считает, что в районах Северный, Восточное и Западное Дегунино, где квадратный метр жилья сейчас стоит около 190-215 тысяч рублей, может к концу года вырасти на 12-13%.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как сделать ипотеку в России доступной. По её мнению, в первую очередь нужно отказаться от льготной ипотеки, которая провоцирует рост цен на жильё.