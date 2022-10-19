Названы продукты, от которых следует отказаться при проблемах с щитовидкой Диетолог Русакова: при проблемах с щитовидкой нужно ограничить потребление мучного и сладкого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больным гипотиреозом — недостатком гормонов щитовидной железы — необходимо минимизировать потребление мучного и сладкого, рассказала «Москве 24» диетолог и нутрициолог Дарья Русакова. По ее словам, у людей с этой болезнью снижается скорость обмена веществ, что может приводить к набору лишнего веса, если не исключить из рациона калорийные продукты. Эксперт уточнила, что большую долю калорий дают продукты с большим содержанием углеводов.

Такие люди затрачивают меньше калорий, чем человек с такой же массой тела, того же пола и возраста, но без гипотиреоза. Поэтому рекомендуется сокращать калорийность рациона, преимущественно ограничивать простые углеводы <...> Мучное, сладкое придется ограничивать, потому что большую долю калорий дают именно углеводные продукты, — пояснила специалист.

Русакова посоветовала больным гипотиреозом вместо мучного и сладкого добавить в рацион постное мясо, птицу, рыбу, а также овощи, фрукты и ягоды.

Диетолог Людмила Денисенко ранее развеяла миф о том, что если употреблять в пищу продукты с условно отрицательной калорийностью, то организм будет затрачивать на жевание и переваривание энергии больше калорий, чем получает, и таким образом можно есть и худеть без усилий и диет. По ее словам, эта чудесная теория о похудении на продуктах с отрицательной калорийностью работает не всегда, у нее есть целый ряд подводных камней. Эксперт уточнила: чтобы сбросить полкилограмма или даже четверть килограмма, необходимо сжечь сотни калорий, а те единицы, которые организм получает от так называемых продуктов с отрицательной калорийностью, роли точно не сыграют.