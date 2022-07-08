Названы плюсы создания единого Социального фонда Председатель Союза пенсионеров Рязанский: создание Социального фонда облегчит жизнь гражданам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединение в единую структуру Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования облегчит жизнь гражданам и работодателям, сообщил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Станет проще система отчётности, появится один центр принятия решений, объяснил он в разговоре с «Радио 1».

Работодателям упрощается система отчетности, потому что меньше будет выверки взаимоотношений с фондами, с получателями средств. Жителям, гражданам и участникам будет проще общаться, с коммуникационной точки зрения, с единой базой данных. Будет один оперативный центр принятия решений, не нужно будет иметь выход на два личных кабинета, это все будет на одном портале госуслуг, — сказал Рязанский.

Он добавил, что есть много граждан, работающих по системе гражданско-правовых отношений, а не трудовых договоров, и они получат те же социальные гарантии и выплаты.

Законопроект о создании Социального фонда был принят Государственной думой в третьем, окончательном, чтении. Авторы инициативы утверждают: в результате реформы государство получит возможность централизованно управлять социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно. Однако инициированные перемены уже вызвали раскол, причем не только в экспертном сообществе, но и в самом парламенте.